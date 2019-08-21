MEB, BİLSEM mülakat sonuçlarını açıkladı mı?

9 Ağustos 2019 tarihinde sona eren BİLSEM bireysel değerlendirme işlemleri ardından adaylar, mülakat sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Binlerce aday ve veli BİLSEM mülakat sonuçlarını öğrenmek için heyecanlanıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın BİLSEM mülakat sonuçları ile ilgili belirlediği o tarih...

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tarihe göre BİLSEM mülakat sonuçları bugün açıklanacak. BİLSEM mülakat sonuçları MEB'in http://meb.gov.tr/ adresi üzerinden adayların erişimine açılacak.