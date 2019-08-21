BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı! 2019 BİLSEM kayıtları hangi tarihte başlıyor?

BİLSEM mülakat sonuçları MEB tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır denildi. BİLSEM mülakat sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar meb.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki BİLSEM kayıt işlemleri ne zaman alınacak?

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

BİLSEM mülakat sonuçları MEB'in http://meb.gov.tr/ adresi üzerinden öğreniliyor.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Kayıt hakkı elde eden adaylar 26 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını gerçekleştirebilecekler.

2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 130,

Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 90,

Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 70 olarak belirlenmiştir.

Bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül 2019 tarihleri arasında bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM'e başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar; 22-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.