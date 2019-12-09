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09.12.2019 - 16:26 |

BİLSEM öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atama başvuruları 2 Aralık ve 9 Aralık tarihleri aralığında alındı. BİLSEM'de görev yapacak öğretmenler şimdi atama sonuçlarının tarihi araştırıyor. İşte detaylar...

BİLSEM öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

 

BİLSEM öğretmen atama başvuruları alındı, başvuru sonuçlarının ardından öğretmenler bir de sözlü sıanav tabi tutulacaklar. 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılırken şimdi gözler başvuru sonuçlarında... İşte ayrıntılar...

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM öğretmen atama başvuru sonuçları tarihine ilişkin MEB'den yapılan bir açıklama yok. Atama başvuru sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecektir.

SINAV NASIL YAPILACAK?

1) Sözlü sınav; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacaktır.

2) Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli” sayılacaktır. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecektir.

3) Sözlü sınav, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’na (Ek-3) göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 

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