BİLSEM sınavı ne zaman? Başvuru tarihleri ne zaman?

BİLSEM sınavına her yıl on binlerce kişi başvuruyor. İki aşamalı sınavın sınav tarihleri ve başvuru tarihleri öğrenciler ve veliler tarafından araştırıyor. Öğrencilere büyük imkan sağlayan BİLSEM sınavının tarihleri belli oldu. İşte öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM'in tarihleri...

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

BİLSEM grup tarama sınavları, 4 Ocak-19 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacak. Sınav sonuçları 22 Nisan tarihinde ilan edilecek.

Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 4 Eylül 2020 tarihinde ise sınav sonuçları ilan edilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

BİLSEM sınavı için başvurular 25 Kasım – 6 Aralık tarihleri arasında alınacak. Başvurular sınıf öğretmenleri tarafından e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarının doldurulması işlemi gerçekleştirilecek.