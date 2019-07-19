19.07.2019 - 23:12
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB BİLSEM mülakat sonuçları...
2019 BİLSEM sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren 2019 BİLSEM sonuçlarına ilişkin aramalar devam ediyor. Peki oldukça merak edilen BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM mülakat sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan BİLSEM sonuçları için öğrencilerin gözü MEB'de... Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Temmuz 2019 tarihinde (bugün) www.meb.gov.tr adresinden sonuçları öğrenebilecek.
SONUÇLARA İTİRAZ NE ZAMAN ALINACAK?
Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.
İtiraz değerlendirmesi sonrasında itiraz sonuçları, 29 Temmuz - 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında açıklanacak.