BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB BİLSEM mülakat sonuçları...

BİLSEM mülakat sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan BİLSEM sonuçları için öğrencilerin gözü MEB'de... Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?



Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Temmuz 2019 tarihinde (bugün) www.meb.gov.tr adresinden sonuçları öğrenebilecek.

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SONUÇLARA İTİRAZ NE ZAMAN ALINACAK?

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.

İtiraz değerlendirmesi sonrasında itiraz sonuçları, 29 Temmuz - 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında açıklanacak.