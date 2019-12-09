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09.12.2019 - 13:48 |

BİM 10 Aralık aktüel ürünler kataloğu! BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 10 Aralık tarihinden itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde gıda ürünleri yer alıyor. Sızma Zeytinyağı'ndan Çay'a Un'dan Beyaz Peynir'e kadar binlerce ürün yer alıyor. İşte BİM 10 Aralık indirimli ürünler listesi...

BİM 10 Aralık aktüel ürünler kataloğu! BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı ve Cuma günü her zaman BİM mağazalarında satışa sunulmayan indirimli ürünler sayesinde vatandaşlar birçok ihtiyacını indirimli bir şekilde temin etme fırsatı yakalıyor. 10 Aralık'ta BİM mağazalarında satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde Zeytinyağı'ndan Çay'a Siyez Un'u ve bulguruna kadar onlarca ürün yer alıyor.

BİM 10 Aralık aktüel ürünler kataloğu BİM indirimli ürünler kataloğu

Yol yapım çalışmasında havan mermisi bulunduSiirt merkeze bağlı Ekmekçiler Köyü'nde yolda bulunan havan mermisi güvenlik güçlerince imha edildi.
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