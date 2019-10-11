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11.10.2019 - 10:33 |

BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 11 Ekim 2019 indirimli ürünler

BİM 11 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik. İşte bu hafta indirimdeki ürünler...

BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 11 Ekim 2019 indirimli ürünler

11 Ekim Cuma'dan itibaren BİM marketlerinde hangi ürünler indirimde? Vatandaşların merakla beklediği indirim kataloğu belli oldu. İşte bu haftaki aktüel ürünler kataloğu...

BİM 11 EKİM 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var BİM 11 Ekim 2019 indirimli ürünler

BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var BİM 11 Ekim 2019 indirimli ürünler

BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var BİM 11 Ekim 2019 indirimli ürünler

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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