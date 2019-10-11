BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 11 Ekim 2019 indirimli ürünler

11 Ekim Cuma'dan itibaren BİM marketlerinde hangi ürünler indirimde? Vatandaşların merakla beklediği indirim kataloğu belli oldu. İşte bu haftaki aktüel ürünler kataloğu...

BİM 11 EKİM 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU







