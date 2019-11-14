BİM 15 Kasım aktüel katalog | BİM kataloğunda bot, mont, ev eşyaları, ısıtıcı...

Ev ihtiyaçlarını ve kişisel ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler, marketlerde olan indirimleri yakından takip ediyor. BİM marketlerinde 15 Kasım Cuma günü geçerli olacak indirimli ürünlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, BİM 15 KAsım aktüel kataloğu araştırıyor.

BİM 15 KASIM CUMA

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