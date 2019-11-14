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14.11.2019 - 10:15 |

BİM 15 Kasım aktüel katalog | BİM kataloğunda bot, mont, ev eşyaları, ısıtıcı...

BİM marketlerinde bu hafta hangi ürünler indirimde? Vatandaşların merakla araştırdığı BİM aktüel ürünlerde birden fazla kategori mevcut. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi rüünler var ve fiyatları ne kadar? İşte 15 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde...

BİM 15 Kasım aktüel katalog | BİM kataloğunda bot, mont, ev eşyaları, ısıtıcı...

Ev ihtiyaçlarını ve kişisel ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler, marketlerde olan indirimleri yakından takip ediyor. BİM marketlerinde 15 Kasım Cuma günü geçerli olacak indirimli ürünlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, BİM 15 KAsım aktüel kataloğu araştırıyor.

BİM 15 KASIM CUMA

BİM AKTÜEL

BİM 15 Kasım aktüel katalog | BİM kataloğunda bot, mont, ev eşyaları, ısıtıcı...

BİM KATALOG

BİM 15 Kasım aktüel katalog | BİM kataloğunda bot, mont, ev eşyaları, ısıtıcı...

BİM İNDİRİM

BİM 15 Kasım aktüel katalog | BİM kataloğunda bot, mont, ev eşyaları, ısıtıcı...

 

 

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