16.12.2019 - 13:12 |
BİM 17 Aralık Salı / 20 Aralık Cuma aktüel katalog yayınlandı - İşte ürünler ve fiyatları
BİM marketlerinde 17 Aralık Salı günü ve 20 Aralık Cuma günü aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM marketlerinden alışveriş yapmak isteyenler, kataloğu incelemek istiyor. Elinde BİM aktüel kataloğu bulunmayan vatandaşlar, BİM 17 Aralık aktüel katalog ve BİM 20 Aralık aktüel katalog aramalarına internetten erişim sağlıyor. İşte BİM bu hafta ürünler ve fiyatları...
Haftanın ilk gününde BİM aktüel katalog aramaları başladı. Halk arasına market indirimlerini yakından takip edenler, aktüel ürünler kataloğundan yararlanmak istiyor. BİM marketlerinde bu hafta hangi ürünler indirimde?İşte BİM 17 Aralık aktüel katalog ve BİM 20 Aralık aktüel katalog
BİM 17 ARALIK AKTÜEL KATALOG
BİM 20 ARALIK AKTÜEL KATALOG