MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri BİM 17 Aralık Salı / 20 Aralık Cuma aktüel katalog yayınlandı - İşte ürünler ve fiyatları
ABONE OL
16.12.2019 - 13:12 |

BİM 17 Aralık Salı / 20 Aralık Cuma aktüel katalog yayınlandı - İşte ürünler ve fiyatları

BİM marketlerinde 17 Aralık Salı günü ve 20 Aralık Cuma günü aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM marketlerinden alışveriş yapmak isteyenler, kataloğu incelemek istiyor. Elinde BİM aktüel kataloğu bulunmayan vatandaşlar, BİM 17 Aralık aktüel katalog ve BİM 20 Aralık aktüel katalog aramalarına internetten erişim sağlıyor. İşte BİM bu hafta ürünler ve fiyatları...

BİM 17 Aralık Salı / 20 Aralık Cuma aktüel katalog yayınlandı - İşte ürünler ve fiyatları

Haftanın ilk gününde BİM aktüel katalog aramaları başladı. Halk arasına market indirimlerini yakından takip edenler, aktüel ürünler kataloğundan yararlanmak istiyor. BİM marketlerinde bu hafta hangi ürünler indirimde?İşte BİM 17 Aralık aktüel katalog ve BİM 20 Aralık aktüel katalog

BİM 17 ARALIK AKTÜEL KATALOG

BİM 17 Aralık Salı / 20 Aralık Cuma aktüel katalog yayınlandı - İşte ürünler ve fiyatları

BİM 17 Aralık Salı / 20 Aralık Cuma aktüel katalog yayınlandı - İşte ürünler ve fiyatları

BİM 20 ARALIK AKTÜEL KATALOG

BİM 17 Aralık Salı / 20 Aralık Cuma aktüel katalog yayınlandı - İşte ürünler ve fiyatları
BİM 17 Aralık Salı / 20 Aralık Cuma aktüel katalog yayınlandı - İşte ürünler ve fiyatları


İstanbul'da şoke eden olay! O marka araçlar hedefte...İstanbul'da son günlerde araç farı hırsızlığı sayısı oldukça arttı. Motosikletle gelen hırsızlar farları saniyeler içinde söküp çalıyor. Basitçe sökülen farlar değerinden oldukça yüksek fiyata satılıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ'cülere darbe! Tutuklandılar

FETÖ'cülere darbe! Tutuklandılar

İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

2020 TÜVTÜRK çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Araç muayene istasyonu kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

2020 TÜVTÜRK çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Araç muayene istasyonu kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

İşte en çok hile yapılan gıdalar...

İşte en çok hile yapılan gıdalar...

Sıradaki Haber