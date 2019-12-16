BİM 17 Aralık Salı / 20 Aralık Cuma aktüel katalog yayınlandı - İşte ürünler ve fiyatları

Haftanın ilk gününde BİM aktüel katalog aramaları başladı. Halk arasına market indirimlerini yakından takip edenler, aktüel ürünler kataloğundan yararlanmak istiyor. BİM marketlerinde bu hafta hangi ürünler indirimde?İşte BİM 17 Aralık aktüel katalog ve BİM 20 Aralık aktüel katalog

BİM 17 ARALIK AKTÜEL KATALOG









BİM 20 ARALIK AKTÜEL KATALOG





