BİM, 20 Aralık aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM mğazalarında sürekli olarak satışa sunulmayan haftalık düzenlenen indirimli ürünler kataloğu ile sınırlı sayıda satışa sunulan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Aloe Vera Yastık, Aloe Vera Çift Kişilik Yorgan, Valiz, Şemsiye, Nakışlı Yüz havlusu, Modern Yan Sehpa, Çift taraflı büyük ısıtıcı, Konuşan bebek, Metre, Puzzle gibi farklı yaş gurplarına hitap eden birçok alternatif ürün yer alıyor.

BİM MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM mağazaları saat 09:00- 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmayan BİM çalışma saatlerinde Ramazan ve Kurban Bayramının ilk iki günü ise hizmet vermiyor.