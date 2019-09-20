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20.09.2019 - 10:05 |

BİM 20 Eylül 2019 | Bim aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 20 Eylül 2019 itibariyle geçerli olacak indirimlerde hangi ürünler var? Vatandaşlar BİM aktüel ürünler listesini merak ediyor. İşte BİM'de bu hafta indirime giren ürünler.

BİM 20 Eylül 2019 | Bim aktüel ürünler kataloğu

BİM haftanın indirime giren ürünlerini yayınladı. Çeşitli ürünlerde indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar 20 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. İşte bu haftaki katalog.

20 EYLÜL 2019 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 20 Eylül 2019 | Bim aktüel ürünler kataloğu

BİM 20 Eylül 2019 | Bim aktüel ürünler kataloğu

BİM 20 Eylül 2019 | Bim aktüel ürünler kataloğu

TEM'de feci kazaİstanbul Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.
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