BİM 22 Kasım Cuma 2019 - BİM aktüel katalog (Katlanır yatak, oyuncak, dikiş makinesi...)

Alışveriş yapmak için haftalık market indirimlerini yakından takip edenler, bu hafta için de arayışa koyuldu. BİM 22 Kasım aktüel katalog vatandaşlara sunuldu. Her kategoriden ürün bulunan BİM aktüel katalog merak ediliyor. Henüz eline BİM kataloğu geçmeyenler için BİM aktüel katalog ürünlerini haberimizde derledik.

BİM 22 KASIM AKTÜEL KATALOG







