20.11.2019 - 15:52 |
BİM 22 Kasım Cuma 2019 - BİM aktüel katalog (Katlanır yatak, oyuncak, dikiş makinesi...)
BİM 22 Kasım 2019 Cuma indirimleri belli oldu. BİM aktüel katalog yayınlandı ve indirimli ürünler katalogta yerini aldı. BİM'de bu hafta katlanır yatak, oyuncak, dikiş makinesi ve daha fazlası BİM aktüel ürünler arasında halka sunuldu. İşte BİM aktüel katalog haberimizde...
Alışveriş yapmak için haftalık market indirimlerini yakından takip edenler, bu hafta için de arayışa koyuldu. BİM 22 Kasım aktüel katalog vatandaşlara sunuldu. Her kategoriden ürün bulunan BİM aktüel katalog merak ediliyor. Henüz eline BİM kataloğu geçmeyenler için BİM aktüel katalog ürünlerini haberimizde derledik.
BİM 22 KASIM AKTÜEL KATALOG