BÄ°M 25 Ekim aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu BÄ°M 15 Ekim indirimli Ã¼rÃ¼nler listesi

22.10.2019 - 14:06 |
BÄ°M 25 Ekim aktüel ürünler kataloÄŸu! BÄ°M 15 Ekim indirimli ürünler listesi
BÄ°M maÄŸazalarÄ±nda 25 Ekim tarihinde satÄ±ÅŸa sunulacak olan onlarca Ã¼rÃ¼nÃ¼n yer aldÄ±ÄŸÄ± katalog yayÄ±mlandÄ±. BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunun yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu hafta hangi indirimli Ã¼rÃ¼nlerin BÄ°M maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulacaÄŸÄ±nÄ± merak eden vatandaÅŸlar araÅŸtÄ±rmalara baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸte 25 Ekim tarihinden itibaren BÄ°M maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulacak olan aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu...
BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±. Her hafta dÃ¼zenlenen kampanyalar ile sÃ¼rekli olarak maÄŸazalarda satÄ±lmayan ama her evin ihtiyacÄ± olan Ã¼rÃ¼nler BÄ°M maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunuluyor. 25 Ekim Cuma'dan itibaren BÄ°M maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulacak indirimli Ã¼rÃ¼nler listesinde kek kalÄ±bÄ±, Desenli Kavanoz, Desenli SÃ¼rahi, 2'li AyaklÄ± tatlÄ± kabÄ±, Hamur porsiyonlayÄ±cÄ±, KapaklÄ± hamur leÄŸeni bulunuyor.
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