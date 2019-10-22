BÄ°M 25 Ekim aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu BÄ°M 15 Ekim indirimli Ã¼rÃ¼nler listesi

BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±. Her hafta dÃ¼zenlenen kampanyalar ile sÃ¼rekli olarak maÄŸazalarda satÄ±lmayan ama her evin ihtiyacÄ± olan Ã¼rÃ¼nler BÄ°M maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunuluyor. 25 Ekim Cuma'dan itibaren BÄ°M maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulacak indirimli Ã¼rÃ¼nler listesinde kek kalÄ±bÄ±, Desenli Kavanoz, Desenli SÃ¼rahi, 2'li AyaklÄ± tatlÄ± kabÄ±, Hamur porsiyonlayÄ±cÄ±, KapaklÄ± hamur leÄŸeni bulunuyor.

Â

Â





























