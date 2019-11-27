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27.11.2019 - 15:59 |

BİM 29 Kasım Cuma günü aktüel katalog

Alışveriş yapmak için indirim gününü bekleyen vatandaşlar, BİM'de yapacağı alışveriş için 29 Kasım Cuma gününü bekliyor. Cuma gününden önce 'BİM 29 Kasım' araması yapan vatandaşlar, BİM aktüel katalogta hangi rüürnlerin yer aldığını öğrenmek istiyor. İşte BİM 29 Kasım Cuma günü aktüel katalog...

BİM 29 Kasım Cuma günü aktüel katalog

BİM bu hafta, BİM 29 Kasım, BİM aktüel, BİM katalog aramaları yapanlar, BİM marketlerinin indirimlerinden yararlanmak istior. Büyük indirim haftasına denk gelen BİM aktüel ürünlerinde neler var? İşte BİM'de bu haftanın indirimli ürünler ve fiyatları haberimizde...

BİM 29 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOG

BİM 29 Kasım Cuma günü aktüel katalog
BİM 29 Kasım Cuma günü aktüel katalog


 

Yiyen hayran kaldı!Bu yıl İstanbul’da beşincisi düzenlenecek olan Gastromasa’ya katılacak dünyaca ünlü şefler Adana yemeklerini tattı.
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