03.01.2020 - 07:42 |
BİM 3 Ocak 2020 kataloğu | Bim aktüel katalog ürünleri bu hafta neler var?
BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Cuma günleri yenilenen indirim kataloğu ile müşterilerine sürpriz fırsatlar sunan BİM 3 Ocak 2020 kataloğunda neler var? Vatandaşlar BİM kataloğunu akşam saatlerinden itibaren aratmaya başladı. Bugün itibariyle geçerli olacak indirimler bir hafta sürecek. Fakat sınırlı sayıda stok olduğu için acele etmek gerekiyor. İşte BİM 3 Ocak 2020 kataloğu ve aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler.
2020'nin ilk indirimli ürünleri satışa çıktı. Her cuma farklı ürünlerde yaptığı indirimler ile müşterilerine fırsatlar sunan BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde. BİM aktüel kataloğuna internet üzerinden ulaşabiliyorsunuz. İşte BİM 3 Ocak aktüel kataloğu.
BİM 3 OCAK 2020 KATALOĞU AKTÜEL ÜRÜNLER