MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri BİM aktüel 20 Aralık 2019 | Bim aktüel katalog ürünleri
ABONE OL
20.12.2019 - 07:36 |

BİM aktüel 20 Aralık 2019 | Bim aktüel katalog ürünleri

BİM aktüel katalog ürünleri belli oldu. Her cuma farklı ürünleri indirime koyan BİM müşterilerine avantajlar sunmaya devam ediyor. Peki, bu haftaki BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte Bİm aktüel 20 Aralık 2019 katalog ve indirimdeki ürünler...

BİM aktüel 20 Aralık 2019 | Bim aktüel katalog ürünleri

Türkiye'nin her yerinde mağazası bulunan BİM müşterilerine fırsatlar sunmaya devam ediyor. Her cuma yayınlanan aktüel kataloğunda bu hafta neler var? BİM aktüel 20 Aralık 2019 kataloğunu sizler için yayınlıyoruz. İşte BİM aktüel kataloğu.

BİM KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye'nin her bölgesinde hizmet veren BİM'in 7375 mağazası bulunuyor. BİM mağazaları haftanın 7 günü sabah saat 09:00'da açılıp 21:00'a kadar müşterilerine hizmet veriyor.

BİM AKTÜEL 20 ARALIK 2019

BİM aktüel 20 Aralık 2019 | Bim aktüel katalog ürünleri

BİM aktüel 20 Aralık 2019 | Bim aktüel katalog ürünleri

BİM aktüel 20 Aralık 2019 | Bim aktüel katalog ürünleri

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Sıradaki Haber