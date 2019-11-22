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22.11.2019 - 07:55 |

BİM aktüel 22 Kasım 2019 | BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 22 Kasım 2019 itibariyle geçerli olan indirimler hangi ürünlerde var. Her hafta farklı ürünler ile vatandaşlara indirim sunan BİM kataloğunda yer alan ürünleri derledik.

BİM aktüel 22 Kasım 2019 | BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler belli oldu. Her hafta yeni ürünlerle çeşitli indirimler sunan BİM'de bu hafta hangi ürünler var? BİM 22 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler bir hafta boyunca mağazalarda olacak.

BİM 22 KASIM 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel 22 Kasım 2019 | BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel 22 Kasım 2019 | BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel 22 Kasım 2019 | BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel 22 Kasım 2019 | BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel 22 Kasım 2019 | BİM aktüel ürünler kataloğu

Arı kovanı yüklü kamyonetle tır çarpıştŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile arı kovanı yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, yola saçılan arı kovanları özel kıyafetli görevlilerce kaldırıldı.
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BİM aktüel 22 Kasım 2019 | BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel 22 Kasım 2019 | BİM aktüel ürünler kataloğu

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