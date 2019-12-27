BİM aktüel 27 Aralık 2019 kataloğu | BİM aktüel katalog ürünleri

BİM aktüel 27 Aralık 2019 kataloğu yayınlandı. Her hafta çeşitli ürünlerle indirim fırsatları sunan BİM'de bu hafta aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor merak konusu. Vatandaşlar sınırlı sayıda olan aktüel ürünleri alabilmek için erken saatlerde mağazalara gidiyor. İşte BİM aktüel kataloğu 27 Aralık 2019.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR - BİM KAÇTA KAPANIYOR?

Türkiye'nin her bölgesinde hizmet veren BİM'in 7375 mağazası bulunuyor. BİM mağazaları haftanın 7 günü sabah saat 09:00'da açılıp 21:00'a kadar müşterilerine hizmet veriyor.

BİM AKTÜEL 27 ARALIK 2029 KATALOĞU







