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18.11.2019 - 13:08 |

BİM aktüel katalog | Bu hafta Salı ve Cuma günü indirimleri

BİM aktüel katalog yayınlandı. BİM marketlerinden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, BİM aktüel ürünlerinden Salı ve Cuma günleri yararlanabilir. Peki BİM bu hafta aktüel ürünlerinde neler var? İşte BİM 18 Kasım Salı ve BİM 22 Kasım Cuma aktül katalog...

BİM aktüel katalog | Bu hafta Salı ve Cuma günü indirimleri

Market indirimlerinden yararlanmak isteyenler haftanın ilk gününde arayışa koyuldu. BİM aktüel katalog ürünlerinde neler var? BİM'de bu hafta Salı ve cuma günleri hangi ürünler, ne kadar fiyat? İşte BİM aktüel katalog haberimizde...

BİM AKTÜEL KATALOG 18 KASIM SALI

BİM aktüel katalog | Bu hafta Salı ve Cuma günü indirimleri

BİM AKTÜEL KATALOG 22 KASIM CUMA

BİM aktüel katalog | Bu hafta Salı ve Cuma günü indirimleri
BİM aktüel katalog | Bu hafta Salı ve Cuma günü indirimleri
BİM aktüel katalog | Bu hafta Salı ve Cuma günü indirimleri



TEM'de kaza! Gözyaşlarına boğulduKocaeli’de, TEM otoyolunda arıza yaparak emniyet şeridinde duran Tunuslu turistleri taşıyan tur midibüsüne arkadan gelen kamyonet çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada turistlerden biri, yakınlarını görüntülü arayıp, ağlayarak kazayı anlattı.
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