BİM aktüel katalog | Bu hafta Salı ve Cuma günü indirimleri

Market indirimlerinden yararlanmak isteyenler haftanın ilk gününde arayışa koyuldu. BİM aktüel katalog ürünlerinde neler var? BİM'de bu hafta Salı ve cuma günleri hangi ürünler, ne kadar fiyat? İşte BİM aktüel katalog haberimizde...

BİM AKTÜEL KATALOG 18 KASIM SALI





BİM AKTÜEL KATALOG 22 KASIM CUMA







