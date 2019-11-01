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01.11.2019 - 07:29 |

BİM aktüel kataloğu | BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler

BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Her hafta farklı ürünleri indirime sokan BİM'de bu hafta neler var? Vatandaşlar BİM 1 Kasım 2019 aktüel kataloğunu merakla araştırıyor. İşte bu hafta indirime giren ürünler listesi...

BİM aktüel kataloğu | BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler

BİM 1 Kasım 2019 aktüel kataloğunda bu hafta neler var? Her cuma indirime giren yeni ürünlerden faydalanan vatandaşlar BİM aktüel kataloğunu merak ediyor. İşte BİM indirime giren ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 1 KASIM 2019

BİM aktüel kataloğu | BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler

BİM aktüel kataloğu | BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler

BİM aktüel kataloğu | BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler

6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
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