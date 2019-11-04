04.11.2019 - 12:38 |
BİM aktüel ürünler | 5 Kasım Salı ve 8 Kasım Cuma BİM indirimli ürünler katalog
Marketlerin indirimli günlerini yakından takip eden vatandaşlar, BİM aktüel ürünler için arayışa koyuldu. BİM indirimli ürünlerini resmi internet sayfası üzerinde paylaştı. 5 Kasım 2019 Salı günü ve 8 Kasım 2019 Cuma günü için geçerli olan indirimli ürünler ilgi görmeye başladı. İşte BİM katalog...
Ev ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyacı olan ürünleri araştıran vatandaşlar, BİM aktüel ürünlerinde neler var merak ediyor. Ev eşyaları, ısıtıcılar, bıçak setleri, teknolojik ürünler, temizlik ürünleri, giyim seçenekleri bulunuyor. Peki bu ürünlerin fiyatları ne kadar? İşte BİM aktüel katalog ve fiyatları...
BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU - BİM AKTÜEL
5 KASIM SALI BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOG
8 KASIM CUMA BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOG
İstanbul'da ıspanak kabusu! "Gözlerimi kaybettim sandım"İstanbul’da ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner,“marketten ıspanak aldım. Onun içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur niyetine. Bilsem almazdım, doğramazdım. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor" dedi.