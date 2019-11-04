BİM aktüel ürünler | 5 Kasım Salı ve 8 Kasım Cuma BİM indirimli ürünler katalog

Ev ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyacı olan ürünleri araştıran vatandaşlar, BİM aktüel ürünlerinde neler var merak ediyor. Ev eşyaları, ısıtıcılar, bıçak setleri, teknolojik ürünler, temizlik ürünleri, giyim seçenekleri bulunuyor. Peki bu ürünlerin fiyatları ne kadar? İşte BİM aktüel katalog ve fiyatları...

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU - BİM AKTÜEL

5 KASIM SALI BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOG





8 KASIM CUMA BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOG









