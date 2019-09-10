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10.09.2019 - 10:50

BÄ°M aktüel ürünler | BÄ°M 13 Eylül 2019 kataloÄŸu

BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu merakla bekleniyordu. Her hafta farklÄ± Ã¼rÃ¼nleri indirimli fiyatlar ile vatandaÅŸlara sunan BÄ°M'in bu haftaki kataloÄŸunda hangi Ã¼rÃ¼nler var? BÄ°M 13 EylÃ¼l 2019 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda yer alan Ã¼rÃ¼nleri sizler iÃ§in derledik.

BÄ°M aktüel ürünler | BÄ°M 13 Eylül 2019 kataloÄŸu

BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler arasÄ±nda bu hafta neler var? Cuma gÃ¼nÃ¼nden itibaren geÃ§erli olan Ã¼rÃ¼nler ÅŸimdiden araÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. BÄ°M 13 EylÃ¼l 2019 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunu yayÄ±mladÄ±. Ä°ÅŸte bu haftaki katalogta yer alan Ã¼rÃ¼nler...

BÄ°M AKTÃœEL ÃœRÃœNLER 13 EYLÃœL 2019'DAN Ä°TÄ°BAREN

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BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler | BÄ°M 13 EylÃ¼l 2019 kataloÄŸu

BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler | BÄ°M 13 EylÃ¼l 2019 kataloÄŸu

BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler | BÄ°M 13 EylÃ¼l 2019 kataloÄŸu

2 yaÅŸÄ±ndaki arkadaÅŸlarÄ±n 2 günlük özlemiABD'de 2 yaÅŸÄ±ndaki Maxwell ve Finnegan isimli iki arkadaÅŸ, iki günlük ayrÄ±lÄ±ktan sonra buluÅŸtu. Maxwell?in babasÄ± tarafÄ±ndan sosyal medyada yayÄ±nlanan buluÅŸma videosu, sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± arasÄ±nda büyük ilgi yarattÄ±.
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