BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler | BÄ°M 13 EylÃ¼l 2019 kataloÄŸu

10.09.2019 - 10:50
BÄ°M aktüel ürünler | BÄ°M 13 Eylül 2019 kataloÄŸu
BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu merakla bekleniyordu. Her hafta farklÄ± Ã¼rÃ¼nleri indirimli fiyatlar ile vatandaÅŸlara sunan BÄ°M'in bu haftaki kataloÄŸunda hangi Ã¼rÃ¼nler var? BÄ°M 13 EylÃ¼l 2019 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda yer alan Ã¼rÃ¼nleri sizler iÃ§in derledik.
BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler arasÄ±nda bu hafta neler var? Cuma gÃ¼nÃ¼nden itibaren geÃ§erli olan Ã¼rÃ¼nler ÅŸimdiden araÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. BÄ°M 13 EylÃ¼l 2019 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunu yayÄ±mladÄ±. Ä°ÅŸte bu haftaki katalogta yer alan Ã¼rÃ¼nler...
BÄ°M AKTÃœEL ÃœRÃœNLER 13 EYLÃœL 2019'DAN Ä°TÄ°BAREN
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2 yaÅŸÄ±ndaki arkadaÅŸlarÄ±n 2 günlük özlemiABD'de 2 yaÅŸÄ±ndaki Maxwell ve Finnegan isimli iki arkadaÅŸ, iki günlük ayrÄ±lÄ±ktan sonra buluÅŸtu. Maxwell?in babasÄ± tarafÄ±ndan sosyal medyada yayÄ±nlanan buluÅŸma videosu, sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± arasÄ±nda büyük ilgi yarattÄ±.