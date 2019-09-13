13.09.2019 - 09:57 |
BİM aktüel ürünler | BİM 13 Eylül 2019 kataloğunda hangi ürünler var
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? Cuma günleri yenilenen indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz fırsatlardan yararlanabilirsiniz. İşte ürünler...
BİM indirimli ürünler kataloğu herkes tarafından merak ediliyor. Peki, bu hafta aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler yer alıyor? İşte BİM 13 Eylül 2019 Cuma aktüel ürünler kataloğu...
BİM 13 EYLÜL 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Esenyurt’ta arabanın ezdiği minik Zeynep’in ölümden inanılmaz kurtuluşuEsenyurt’ta babasının marketinin önünde oynayan 4 yaşındaki Zeynep Hiranur’u sokağa giren akrabaları görmeyerek üzerinden geçti. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansırken küçük kız şans eseri kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu.