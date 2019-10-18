BİM aktüel ürünler kataloğu! 18 Ekim BİM aktüel ürünler

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM mağazalarında 18 Ekim Cuma gününden itibaren satışa sunulan onlarca ürün vatandaşlar tarafından ilgi ile takip ediliyor. BİM mağazalarında sürekli olarak satılmayan evin birçok ihtiyacı haftalık düzenlenen kampanyalar ile müşterilere sunuluyor. BİM aktüel ürünler listesinin yayımlanmasını bekleyen vatandaşlar onlarca ürün arasından kendi ihtiyaçları olan ürünleri almaya çalışıyor. Peki 18 Ekim Cuma gününden itibaren satışa sunulan BİM aktüel ürünleri neler?



























