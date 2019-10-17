BİM aktüel ürünler kataloğu! 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 18 Ekim'den itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler kataloğunda Taşınabilir Şarj Aleti, Samsung Galaxy A30 cep telefonu, Zigon Sehpa, TV ünitesi, Saat, Ayakkabılık gibi birçok ürün yer alıyor. İşte 18 Ekim tarihinden itibaren satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler listesi















