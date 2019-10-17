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17.10.2019 - 12:34 |

BİM aktüel ürünler kataloğu! 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 18 Ekim Cuma gününden itibaren BİM mağazalarında satışa çıkacak aktüel ürünler listesi yayımlandı. Telefondan, zigon sehpaya, saat'den ayakkabılığa kadar birçok ürünün yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik

BİM aktüel ürünler kataloğu! 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 18 Ekim'den itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler kataloğunda Taşınabilir Şarj Aleti, Samsung Galaxy A30 cep telefonu, Zigon Sehpa, TV ünitesi, Saat, Ayakkabılık gibi birçok ürün yer alıyor. İşte 18 Ekim tarihinden itibaren satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler listesi

BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

Resulayn'da YPG/PKK'nın 'canlı kalkan' olarak kullandığı siviller kurtarıldıResulayn'a yakın bölgede terör örgütünden temizlenen bir köydeki siviller, YPGPKK'nın sivil halkın evlerinden çıkmasına izin vermediğini ve onları 'canlı kalkan' olarak kullandıklarını söyledi.
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