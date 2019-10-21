21.10.2019 - 13:59 |
BİM aktüel ürünler kataloğu! 25 Ekim BİM aktüel ürünler
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta düzenlenen BİM aktüel ürünler kataloğunda 25 Ekim Cuma gününden itibaren satışa sunulacak ürünleri listeledik. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Tava'dan fincan setine çay bardaklarından pasta servis setine kadar birçok ürün yelpazesi yer alıyor.
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM mağazalarında sürekli olarak satılmayan ancak haftanın belirli günlerinde satışa sunulan ve evin ihtiyaçları arasında yer alan ürünler BİM mağazalarında satışa sunuluyor. BİM mağazalarında bu hafta Cuma gününden itibaren Portakal ve Nar sıkımına uygun narenciye presi, Tava, Kahve Fincan Seti, Ahşap Stantlı Seramik dikdörtgen Fırın kabı, Kek kalıbı gibi birçok ürün yer alıyor. İşte 25 Ekim Cuma gününden itibaren satışa sunulması beklenen Aktüel ürünle kataloğu...