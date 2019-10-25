BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğunda onlarca indirimli ürün yer alıyor. Bugün itibariyle BİM mağazalarında satışa sunulan onlarca ürün arasında Infrared Isıtıcıdan, Valiz'e Ayakkabı'dan, Yastık'a kadar onlarca ürün yer alıyor. Ev ekonomisini düşünen kadınların yakından talip ettiği BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta başında yayımlanıyor. Cuma gününden itibaren satışa sunulan BİM aktüel ürünler kataloğunda onlarca ürün yer alıyor. İşte BİM 25 Ekim aktüel ürünler kataloğu...









































