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25.10.2019 - 18:27 |

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasının ardından onlarca indirimli ürün bugün BİM mağazalarında satışa sunuldu. Evin birçok ihtiyacının yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğunda Tava'dan, Kahve Fincan setine Pasta servis setinden ayakkabıya kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa çıktı. İşte 25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğunda onlarca indirimli ürün yer alıyor. Bugün itibariyle BİM mağazalarında satışa sunulan onlarca ürün arasında Infrared Isıtıcıdan, Valiz'e Ayakkabı'dan, Yastık'a kadar onlarca ürün yer alıyor. Ev ekonomisini düşünen kadınların yakından talip ettiği BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta başında yayımlanıyor. Cuma gününden itibaren satışa sunulan BİM aktüel ürünler kataloğunda onlarca ürün yer alıyor. İşte BİM 25 Ekim aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu!Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
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BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu | 25 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu

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