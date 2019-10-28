BİM aktüel ürünler kataloğu! 29 Ekim BİM indirimli ürünler listesi

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Ev ekonomisini düşünen ev hanımlarının yakından takip ettiği BİM aktüel ürünler kataloğundan yarından itibaren Zeytin, Peynir, Süzme Peynir, Bal, Kakaolu Fındık Kreması ve Bal gibi birçok ürün yer alıyor. İşte 29 Ekim'de satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu...





























