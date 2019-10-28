28.10.2019 - 11:41 |
BİM aktüel ürünler kataloğu! 29 Ekim BİM indirimli ürünler listesi
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 29 Ekim'de satışa sunulacak olan onlarca indirimli gıda ürünleri BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. Zeytin'den Peynir'e Sucuk'tan kavurmaya kadar onlarca ürün yarından itibaren satışa sunuluyor. İşte 29 Ekim'den itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak olan o ürünler...
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Ev ekonomisini düşünen ev hanımlarının yakından takip ettiği BİM aktüel ürünler kataloğundan yarından itibaren Zeytin, Peynir, Süzme Peynir, Bal, Kakaolu Fındık Kreması ve Bal gibi birçok ürün yer alıyor. İşte 29 Ekim'de satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu...
Judo müsabakası gibi düğünİşitme Engelliler Judo Milli Takımı oyuncusu Münife Doğan (24), kendisi gibi işitme engelli sporcu Kaan Doğan’la (24) dünya evine girdi. Çiftin düğününde gelin Münife Doğan ve milli takımdan arkadaşları judo gösterisi yaptı. Ardından nikah masasına geçen genç çift ise nikah memurunun sorusuna güçlü bir şekilde ‘evet’ cevabını verdi.