BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM aktüel 15 Kasım 2019

BİM aktüel 15 Kasım 2019 kataloğu satışa sunuldu. Her hafta cuma günü yenilenen ürünler ile vatandaşlara çeşitli indirimler sunan BİM'de bu hafta yine birçok ürün indirimde. Özellikle bebek ihtiyaçları ile ilgili ürünleri takip edenler bu hafta BİM aktüel'e göz atmalılar. İşte bu haftaki ürünler...

BİM AKTÜEL 15 KASIM 2019









