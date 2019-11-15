MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriBİM aktüel ürünler kataloğu | BİM aktüel 15 Kasım 2019
15.11.2019 - 07:46 |

BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM aktüel 15 Kasım 2019

BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Her hafta farklı ürünleri indirimli olarak satışa sunan BİM bu hafta hangi ürünlere yer verdi? Vatandaşlar BİM aktüel kataloğundaki indirimlerden faydalanmak için sabırsızlanıyor. İşte BİM aktüel 15 Kasım 2019 kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM aktüel 15 Kasım 2019

BİM aktüel 15 Kasım 2019 kataloğu satışa sunuldu. Her hafta cuma günü yenilenen ürünler ile vatandaşlara çeşitli indirimler sunan BİM'de bu hafta yine birçok ürün indirimde. Özellikle bebek ihtiyaçları ile ilgili ürünleri takip edenler bu hafta BİM aktüel'e göz atmalılar. İşte bu haftaki ürünler...

BİM AKTÜEL 15 KASIM 2019

BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM aktüel 15 Kasım 2019

BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM aktüel 15 Kasım 2019

BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM aktüel 15 Kasım 2019

BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM aktüel 15 Kasım 2019

Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılarŞişli'de, sokakta yürüyen iki kişi, bir otomobilden edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kocasını terk etti, sonra çatıya çıktı! 'Başka bir adama kaçtı'

Kocasını terk etti, sonra çatıya çıktı! 'Başka bir adama kaçtı'

'Abdest nasıl alınır' Kadın - Erkek abdest alım şekli | Abdest alırken nasıl niyet edilir?

'Abdest nasıl alınır' Kadın - Erkek abdest alım şekli | Abdest alırken nasıl niyet edilir?

Mucize Doktor 11. bölüm fragmanı yayınlandı... İmdada yine Ali yetişiyor

Mucize Doktor 11. bölüm fragmanı yayınlandı... İmdada yine Ali yetişiyor

Korku evi! Elinden kaçan karısını tekrar eve götürüp...

Korku evi! Elinden kaçan karısını tekrar eve götürüp...

Sıradaki Haber