BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ± BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda hangi indirimli Ã¼rÃ¼nler yer alÄ±yor

25.12.2019 - 11:20 |
BÄ°M aktüel ürünler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±! BÄ°M aktüel ürünler kataloÄŸunda hangi indirimli ürünler yer alÄ±yor?
BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±. Her hafta dÃ¼zenlenen aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu ile dÃ¶nemsel sayÄ±labilecek ve her evin ihtiyacÄ± olan aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler BÄ°M maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunuluyor. BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda bu hafta IÅŸÄ±klÄ± Cam Kettle, Karaoke Mikrofon, Bashetbol Topu, Su bardaÄŸÄ±, AyaklÄ± Meyve Servis TabaÄŸÄ±, Cam Kase, Masa Ã–rtÃ¼sÃ¼, KatlÄ± Araba oyunu, Aktivite KitabÄ± gibi her yaÅŸ grubuna hitap eden Ã¼rÃ¼nler yer alÄ±yor. Ä°ÅŸte 27 AralÄ±k BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu...
BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ± Bu hafta BÄ°M maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulacak olan BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu listesinde IÅŸÄ±klÄ± Cam Kettle, Karaoke Mikrofon, Basketbol Topu, ÅžarjlÄ± El SÃ¼pÃ¼rgesi, Su BardaÄŸÄ±, Tekli Cam Kase, KatlÄ± Araba Oyunu, GenÃ§ler Ä°Ã§in DÃ¼nya Klasikleri Ã‡ift KiÅŸilik Yorgan, KuÅŸ TÃ¼yÃ¼ YastÄ±k, Kol saati Duvar tipi Ä±sÄ±tÄ±cÄ±, SaÃ§ dÃ¼zleÅŸtirici, AkÄ±lÄ± Bileklik gibi birÃ§ok ev ve mutfak eÅŸyasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra teknolojik cihazlarda bulunuyor. Ä°ÅŸte BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda satÄ±ÅŸa sunulacak olan Ã¼rÃ¼nler...
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YÄ±lbaÅŸÄ± için kuruyemiÅŸ alanlar dikkat! UyardÄ±: Önce tavada...Yeni yÄ±la sayÄ±lÄ± günler kala yÄ±lbaÅŸÄ± sofrasÄ± için hazÄ±rlÄ±klar baÅŸladÄ±. Bu yÄ±l kuruyemiÅŸ fiyatlarÄ±nÄ±n artmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°stanbul Leblebi Ä°malatçÄ±larÄ± ve KuruyemiÅŸçiler Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ä°smail TaÅŸkÄ±n, vatandaÅŸlarÄ± merdiven altÄ± kuruyemiÅŸ satÄ±cÄ±larÄ±na karÅŸÄ± uyardÄ±.