BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta Cuma günleri Türkiye genelindeki BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler listesinde her evin ihtiyacı onlarca ürünün yanı sıra teknolojik ürünler, Giyim ürünleri gibi birçok seçenek yer alıyor. 29 Kasım Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Blender Seti, Davul Fırın, Buzdolabı, Mikrofonlu Kulaklık, Kablosuz Mouse, Nostaljik Radyo, Drone, Çöp Kovası, Tekli porselen tabak çeşitleri gibi brçok ürün seçeneği bulunuyor. İşte 29 Kasım Cuma gününden itibaren BİM mağazalarında satışa çıkarılacak olan o ürünler...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 29 KASIM