25.11.2019 - 14:15 |
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta Cuma günü BİM mağazalarında sürekli satışta olmayan evin ihtiyacı indirimli ürünler satışa sunuluyor. Bu hafta satışa sunulacak ürünler arasında Çamaşır Kurutmalığı, Davul, Blender, Tost Makinesi Bulaşıklık, Puzzle, Bambu kesme tahtası, Nostaljik Radyo, Oyuncu kulaklığı gibi onlarca ürün yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta Cuma günleri Türkiye genelindeki BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler listesinde her evin ihtiyacı onlarca ürünün yanı sıra teknolojik ürünler, Giyim ürünleri gibi birçok seçenek yer alıyor. 29 Kasım Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Blender Seti, Davul Fırın, Buzdolabı, Mikrofonlu Kulaklık, Kablosuz Mouse, Nostaljik Radyo, Drone, Çöp Kovası, Tekli porselen tabak çeşitleri gibi brçok ürün seçeneği bulunuyor. İşte 29 Kasım Cuma gününden itibaren BİM mağazalarında satışa çıkarılacak olan o ürünler...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 29 KASIM
İstanbul'da inanılmaz anlar! Onları gören kaçacak yer arıyorİstanbul'un trafiğin yoğun olduğu notlardan biri olan Aksaray'dan özellikle akşam saatlerinde geçen sürücüler korku dolu anlar yaşıyor. Yol kenarında poşet içine doldurduğu uçucu maddeyi çeken kişiler, ışıklarda duran sürücülere yaklaşarak para istiyor. Günlerdir özellik akşam saatlerinde ortaya çıkan bu kişiler, para vermeyen sürücülere de tepki gösteriyor.