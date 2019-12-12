BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 13 Aralık BİM indirimli ürüler kataloğu

BİM mağazalarında her hafta Cuma günü yayımlanan aktüel ürünler kataloğu ile onlarca indirimli ürün mağazalarda satışa sunuluyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Set üstü ocak, Taşınabilir şarj aleti, Meizu Note 8 Cep Telefonu, Airpod, Patik, Banyo havlusu, Blender Seti, Duşakabin Rafı, Saç Kurutma Makinesi, Platik ürünler, JVC 55 ekran Televizyon satışa sunuluyor. BİM mağazalarında sürekli satışta olmayan haftalım olarak düzenlenen kampanylar ile Teknolojik ürünler, Giyim, Küçük ev aletleri evde kullanılabilecek birçok ürün BİM tarafından yayımlanan aktüel ürünler kataloğu ile her Cuma mağazalarda satışa sunuluyor.





