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12.12.2019 - 10:05 |

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 13 Aralık BİM indirimli ürüler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM mağazalarında sürekli olarak satışta yer almayan her hafta düzenlenen aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulan indirimli ürünler listesinde bu hafta Elektrikli Süpürge, Fanlı ısıtıcı, Elektrikli sıcak su torbası, Fenerli Işıldak, Sütyen yıkama topu, Erkek Mont, Saç Kurutma makinesi Duşakabin rafı, Taşınabilir şarj aleti, döküm tencere, set üstü ocak gibi onlarca alternatif yer alıyor. İşte 13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 13 Aralık BİM indirimli ürüler kataloğu

BİM mağazalarında her hafta Cuma günü yayımlanan aktüel ürünler kataloğu ile onlarca indirimli ürün mağazalarda satışa sunuluyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Set üstü ocak, Taşınabilir şarj aleti, Meizu Note 8 Cep Telefonu, Airpod, Patik, Banyo havlusu, Blender Seti, Duşakabin Rafı, Saç Kurutma Makinesi, Platik ürünler, JVC 55 ekran Televizyon satışa sunuluyor. BİM mağazalarında sürekli satışta olmayan haftalım olarak düzenlenen kampanylar ile Teknolojik ürünler, Giyim, Küçük ev aletleri evde kullanılabilecek birçok ürün BİM tarafından yayımlanan aktüel ürünler kataloğu ile her Cuma mağazalarda satışa sunuluyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var 13 Aralık BİM indirimli ürüler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var 13 Aralık BİM indirimli ürüler kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var 13 Aralık BİM indirimli ürüler kataloğu


ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
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