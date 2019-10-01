01.10.2019 - 16:37 |
BİM aktüel ürünler katoloğu! 4 Ekim BİM aktüel ürünler
BİM aktüel ürünler katoloğu yayınlandı. Alışveriş konusunda ince eleyip sık dokuyan ev hanımlarını yakından ilgilendiren BİM aktüel ürünler katoloğunda bu hafta onlarca yeni ürün satışa sunulacak. Ütü'den ısıtıcıya, birçok ihtiyacın yer aldığı BİM aktüel ürünler katoloğunu sizler için derledik
BİM aktüel ürünler katoloğunu sizler için derledik. 4 Ekim'de satışına başlanacak olan BİM aktüel ürünler katoloğunda birçok ev ihtiyacının yanı sıra çocuklar hitap eden ürünlerde BİM aktüel ürünler katoloğunda yer alıyor. İşte 4 Ekim Cuma günü satışa sunulacak olan bazı ürünlerin fiyatları ve listesi.