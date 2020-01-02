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02.01.2020 - 10:03 |

BİM bu hafta - 3 Ocak 2020 aktüel katalog

BİM marketlerinde her hafta Cuma günü geçerli olan indirimler 3 Ocak günü için de belli oldu. BİM'de bu hafta hangi ürünler indirime girdi? Fiyatları ne kadar? BİM 3 Ocak aktüel katalog üzerinde ürünler ve fiyatları yerini aldı. İşte BİM aktüel katalog haberimizde...

BİM bu hafta - 3 Ocak 2020 aktüel katalog

Halk arasında sık sık tartışılan ve market indirimlerini yakından takip edenler, bu hafta inidirimli ürünlerden yararlanmak için sabırsızlanıyor. Evine en yakın noktada bulunan BİM marketlerinden alışveriş yapmak isteyenler, BİM cuma indirimlerini incelemek istiyor. BİM aktüel katalog eline geçmeyen vatandaşlar, BİM 3 Ocak aktüel katalog aramalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. BİM aktüel katalog sayfalarından bilgi almak için haberimizde yer alan, BİM aktüel katalog 3 Ocak görsellerinden ürün ve fiyat bilgisi alabilmeniz mümkün.

BİM 3 OCAK AKTÜEL KATALOG

BİM bu hafta - 3 Ocak 2020 aktüel katalog
BİM bu hafta - 3 Ocak 2020 aktüel katalog


Tuzla'da kaçak döküm dehşetiTuzla'da kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarının önüne geçilemiyor. Zabıtanın takip ettiği bir hafriyat kamyonunun yolun ortasına molozları dökerek kaçması da kameraya yansıdı. Damperi açık şekilde kaçan plakasız kamyonun sürücüsü izini kaybettirirken, çevre sakinleri denetimlerin artırılmasını istedi.
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