31.10.2019 - 12:04 |
BİM mağazaları saat kaçta açılıyor? BİM 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu
BİM, 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yarın sabahtan itibaren BİM mağazalarında satışa çıkacak olan indirimli ürünler listesinde Cep Telefonları, Çay Makinesi, 7 Parça Çerez Seti, Porselen Yemek Takımı, Kahve Fincan takımı gibi birden çok indirimli ürün yer alıyor. Vatandaşlar sınırlı sayıda satışa çıkacak olan bu indirimli ürünlerden alabilmek için BİM mağazalarının saat kaçta açıldığını merak ediyor. İşte 1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu ve çalışma saatleri...
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her Cuma birbirinden farklı ev ihtiyaçlarının satışa sunulduğu BİM mağazalarında bu haftanın aktüel ürünleri de belli oldu. 1 Kasım Cuma gününden itibaren satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesinde Cep Telefonu Krep Tavası, Çerez Seti, Porselen Takımı Kahve Fincan Takımı, Petek Kurutmalık gibi onlarca indirimli ürün yer alıyor. İndirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar BİM mağazalarının saat kaçta açıldığını merak ediyor.
BİM MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
BİM mağazaları haftanın 7 günü sabah saat 09:00'da açılıp 21:00'a kadar müşterilerine hizmet veriyor.