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05.12.2019 - 09:38 |

BİM saat kaçta açılıyor! BİM 6 Aralık aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Haftanın her Cuma günü sürekli satışta olmayan ama her evin ve bireyin ihtiyacı olan birçok ürün BİM mağazalarında satışa sunuluyor. Peki BİM mağazaları saat kaçta açılıyor? BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimli ürünler yer alıyor?

BİM saat kaçta açılıyor! BİM 6 Aralık aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Haftanın her Cuma günü BİM mağazalarında onlarca indirimli ürün satışa sunuluyor. Satışa çıkarılan ürünler arasında mevsimlik kişisel ihtiyaçların yanı sıra ev hanımlarının sürekli ihtiyacı olan birçok üründe satışa sunuluyor. BİM mağazalarında teknoloji ürünlerinden çelik tencere setlerine, Kışlık ürünlerden, plastik saklama kaplarına kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler yer alıyor. İşte BİM mağazalarında yarın sabahtan itibaren satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesi

Türkiye'nin 81 ilinde yer alan BİM mağazaları sabah 09:00 - 21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM saat kaçta açılıyor BİM 6 Aralık aktüel ürünler kataloğu

BİM saat kaçta açılıyor BİM 6 Aralık aktüel ürünler kataloğu
BİM saat kaçta açılıyor BİM 6 Aralık aktüel ürünler kataloğu


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