Bimcell Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

Bimcell müşteri hizmetlerine direkt bağlanmak için sırasıyla izlemeniz gereken bazı adımları vardır. Müşteri hizmetlerine bağlanmak için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Müşteri hizmetlerine bağlanmak için:

444 4 551 numarasını telefonunuzun arama bölümüne tuşlayıp arama tuşuna basınız.

Arama tuşuna basmanızın ardından karşınıza telesekreter çıkacaktır.

Telesekreter çıktığı anda ‘’0’’ tuşlamanız müşteri hizmetlerine bağlanmanız için yeterli olacaktır.

Sizler de yukarda yer alan adımları takip ederek oldukça hızlı bir biçimde Bimcell müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz. Günün büyük bir bölümünde hızlıca ulaşmanız mümkündür. Fakat bazı saatlerde yoğunluk yaşanabilmektedir. Bu yüzden erken saatlerde arayabilirsiniz.