MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bimcell Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu
ABONE OL
23.12.2019 - 21:50 |

Bimcell Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

Vatandaşlar Bimcell Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu merak ediyor. Sorgulama yaptıkları esnada direkt müşteri temsilcisine bağlanmak isteyen kullanıcılar hangi numarayı aramak zorunda? Detaylar haberimizde...

Bimcell Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

 

Bimcell müşteri hizmetlerine direkt bağlanmak için sırasıyla izlemeniz gereken bazı adımları vardır. Müşteri hizmetlerine bağlanmak için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Müşteri hizmetlerine bağlanmak için:

444 4 551 numarasını telefonunuzun arama bölümüne tuşlayıp arama tuşuna basınız.

Arama tuşuna basmanızın ardından karşınıza telesekreter çıkacaktır.

Telesekreter çıktığı anda ‘’0’’ tuşlamanız müşteri hizmetlerine bağlanmanız için yeterli olacaktır.

Sizler de yukarda yer alan adımları takip ederek oldukça hızlı bir biçimde Bimcell müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz. Günün büyük bir bölümünde hızlıca ulaşmanız mümkündür. Fakat bazı saatlerde yoğunluk yaşanabilmektedir. Bu yüzden erken saatlerde arayabilirsiniz.

Akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralıBahçelievler'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TIR'lar kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 2 yaralı

TIR'lar kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 2 yaralı

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 8 gün sonra zam geliyor...

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 8 gün sonra zam geliyor...

Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

Japonya'da okul bıraktıran yeni 'akım': Futoko

Japonya'da okul bıraktıran yeni 'akım': Futoko

Sıradaki Haber