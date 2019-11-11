11.11.2019 - 10:05 |
BİM'de bu hafta bebek ihtiyaçları, ev ihtiyaçları | Salı / Cuma BİM aktüel katalog
BİM marketlerinde bu haftanın indirimli ürünleri belli oldu. 12 Kasım Salı ve 15 Kasım Cuma günü geçerli olacak ürünler neler? Vatandaşlar arasında merak konusu olan BİM aktüel ürünler kataloğunda her kategoriden ihtiyaçları karşılayacak ürünler mevcut. İşte BİM aktüel katalog haberimizde...
BİM aktüel katalog yayınlandı. Ev ihtiyaçları ve kişisel ihtiyaçların yer aldığı BİM aktüel katalog ürünleri merak ediliyor. Fiyatları da araştırılan BİM ürünleri vatandaşlarda merak uyandırdı. İşte bu haftanın BİM aktüel kataloğu...
BİM AKTÜEL KATALOG 12 KASIM SALI
BİM AKTÜEL KATALOG 15 KASIM CUMA