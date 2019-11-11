BİM'de bu hafta bebek ihtiyaçları, ev ihtiyaçları | Salı / Cuma BİM aktüel katalog

BİM aktüel katalog yayınlandı. Ev ihtiyaçları ve kişisel ihtiyaçların yer aldığı BİM aktüel katalog ürünleri merak ediliyor. Fiyatları da araştırılan BİM ürünleri vatandaşlarda merak uyandırdı. İşte bu haftanın BİM aktüel kataloğu...

BİM AKTÜEL KATALOG 12 KASIM SALI





BİM AKTÜEL KATALOG 15 KASIM CUMA









