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11.11.2019 - 10:05 |

BİM'de bu hafta bebek ihtiyaçları, ev ihtiyaçları | Salı / Cuma BİM aktüel katalog

BİM marketlerinde bu haftanın indirimli ürünleri belli oldu. 12 Kasım Salı ve 15 Kasım Cuma günü geçerli olacak ürünler neler? Vatandaşlar arasında merak konusu olan BİM aktüel ürünler kataloğunda her kategoriden ihtiyaçları karşılayacak ürünler mevcut. İşte BİM aktüel katalog haberimizde...

BİM'de bu hafta bebek ihtiyaçları, ev ihtiyaçları | Salı / Cuma BİM aktüel katalog

BİM aktüel katalog yayınlandı. Ev ihtiyaçları ve kişisel ihtiyaçların yer aldığı BİM aktüel katalog ürünleri merak ediliyor. Fiyatları da araştırılan BİM ürünleri vatandaşlarda merak uyandırdı. İşte bu haftanın BİM aktüel kataloğu...

BİM AKTÜEL KATALOG 12 KASIM SALI

BİMde bu hafta bebek ihtiyaçları, ev ihtiyaçları | Salı / Cuma BİM aktüel katalog

 

BİM AKTÜEL KATALOG 15 KASIM CUMA

BİMde bu hafta bebek ihtiyaçları, ev ihtiyaçları | Salı / Cuma BİM aktüel katalog

BİMde bu hafta bebek ihtiyaçları, ev ihtiyaçları | Salı / Cuma BİM aktüel katalog
BİMde bu hafta bebek ihtiyaçları, ev ihtiyaçları | Salı / Cuma BİM aktüel katalog


 

15. kata çıkıp para saçtı! Sebebini duyan şoke olduAdana'da bir kişi çok miktarda borcu olduğunu söyleyerek bir inşaatın 15. katına çıkıp intihar etmek istedi. Şahsın, kendisini ikna etmek isteyenlere para atması ise dikkat çekti.
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