BİM'de bu hafta - BİM bugün ve cuma aktüel kataloğu

BİM 26 Kasım Salı günü ve BİM 29 Kasım Cuma günü için aktüel kataloğu halka sundu. Halk arasında ev ihtiyaçları veya kişisel ihtiyaçları almak isteyenler, BM aktüel katalo araştırmasına başladı. İşte BİM'de bu hafta indirimli ürünler...

BİM 26 KASIM SALI AKTÜEL KATALOG





BİM 29 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOG





