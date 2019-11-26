26.11.2019 - 13:04 |
BİM'de bu hafta - BİM bugün ve cuma aktüel kataloğu
BİM'de bugün hangi ürünler indirimde? BİM cuma gününde indirimli ürünlerin fiyatları ne kadar? BİM marketlerinden alışveriş yapacak olan vatandaşlar, markete gitmeden BİM aktüel kataloğu inceliyor. İşte merak edenler için BİM aktüel katalog haberimizde...
BİM 26 Kasım Salı günü ve BİM 29 Kasım Cuma günü için aktüel kataloğu halka sundu. Halk arasında ev ihtiyaçları veya kişisel ihtiyaçları almak isteyenler, BM aktüel katalo araştırmasına başladı. İşte BİM'de bu hafta indirimli ürünler...
BİM 26 KASIM SALI AKTÜEL KATALOG
BİM 29 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOG
Şikayetini geri çektiği kocası baltayla öldürdüİZMİR'in Buca ilçesinde, Sevgi P. (48), bu sabah çıkan tartışmada eşi Yakup P. tarafından baltayla öldürüldü. Zanlı, polisi arayıp eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Sevgi P.'nin, bir süre önce kendisine şiddet uygulayan eşinden şikayetçi olduğu, ancak daha sonra şikayetini geri aldığı öğrenildi.