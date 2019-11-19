19.11.2019 - 11:57 |
BİM'de bugün - BİM 22 Kasım Cuma aktüel katalog
BİM marketlerinde her hafta yaşanan indirimler bu hafta da devam ediyor. Alışveriş yapmak isteyenlerin yakından araştırdığı BİM aktüel katalog yoğun ilgi görüyor. Peki BİM'de bugün hangi ürünler indirimde ve fiyatları ne kadar? BİM 22 Kasım Cuma aktüel kataloğunda neler var?
BİM 22 Kasım , BİM aktüel, BİM katalog arayışları evam ediyor. BİM'de bugün ve Cuma günleri olan indirimler ürünler, fiyatlarıyla birlikte araştırılıyor. İşte BİM kataloğunda neler var diye merak edenler için, BİM aktüel kataloğa haberimizde yer verdik.
BİM 19 KASIM SALI AKTÜEL KATALOG
BİM 22 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOG
Ülkenin en büyük uyuşturucu laboratuvarına baskınRusya Polis Teşkilatı, başkent Moskova'nın banliyösünde faaliyet gösteren uyuşturucu laboratuvarına baskın düzenledi. Uyuşturucu üretiminde bulunan 3 Ukraynalı kimyager, laboratuvar organizatörü ve kurye gözaltına alındı. Laboratuvarın, son yıllarda ortaya çıkarılan en büyük uyuşturucu laboratuvarı olduğu belirtildi.