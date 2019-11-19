BİM'de bugün - BİM 22 Kasım Cuma aktüel katalog

BİM 22 Kasım , BİM aktüel, BİM katalog arayışları evam ediyor. BİM'de bugün ve Cuma günleri olan indirimler ürünler, fiyatlarıyla birlikte araştırılıyor. İşte BİM kataloğunda neler var diye merak edenler için, BİM aktüel kataloğa haberimizde yer verdik.

BİM 19 KASIM SALI AKTÜEL KATALOG





BİM 22 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOG







