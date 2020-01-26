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26.01.2020 - 10:45 | | İHA

Bin 380 litre kaçak içki! Adana'da ele geçirildi

Adana polisi yaptığı operasyonda bin 380 litre kaçak içki ele geçirdi.

Bin 380 litre kaçak içki! Adana'da ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde bir evde kaçak içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı.

Polis bu adrese yaptığı baskında bin 380 litre kaçak içki ele geçirdi. Polis H.B. isimli şahsı da gözaltına aldı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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