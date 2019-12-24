Bin 800 TL'lik korsan kürtaj ölümle bitti!

Hamileliği 6 hafta 1 gün olduğu tespit edilen Filiz S.’nin kürtaj işlemi geçen 17 Ekim’de yapıldı. Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre; işlem, ruhsatı olmayan kurulum çalışmaları süren Florya’daki bir muayenehanede yapıldı. Özel bir hastanede, yarı zamanlı olarak kadın doğum uzmanı çalışan doktor Burçhan Aydıner’in açtığı muayenehanede, yapılan kürtaj işlemi sonrası Filiz S.’nin durumu kötüleşti ve en yakın hastaneye kaldırıldı.

Filiz S., bir vakıf üniversitesi hastanesinde yoğun bakıma alındı. Filiz S. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 Kasım’da hayatını kaybetti. Filiz S.’nin naaşı memleketi Samsun’da toprağa verildi.

ENİŞTESİ TANIŞTIRDI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüphelilerden Serkan Ç. “Filiz S., eşimin ablası olur. 2 gün önce yardım istedi. Eşi ile arasının çok bozuk olduğunu, kendisinden ayrılmak istediğini ancak eşinden hamile olduğunu, çocuğunu aldırmak istediğini söyledi. Israr edince tanıdık doktor Yelda Erbıyık ile görüştürdüm. Ben aracı oldum. Bizden 10 dakika sonra Yelda işyerine geldi. Baldızım ile kendisine işlem yapacağı odaya geçtiler. Ben, odaya girdiklerinde dışarıda bulunan doktor olduğunu öğrendiğim Burçhan Aydıner isimli şahsa işlemin ücreti olan 1800 TL’yi verdim. Aradan kısa bir süre geçti. Ben işyerinde beklemeye başladım. Kısa bir süre sonra, iş yerinde panik havası olduğunu gördüm. Yelda isimli doktor, Burçhan isimli şahıstan yardım istedi. Bir müddet sonra da ambulanslar geldi” dedi.

YERİN SAHİBİ DOKTOR DA ŞÜPHELİ

Soruşturma kapsamında, muayenehane sahibi Dr. Burçhan Aydıner, kürtaj işlemini yapan Dr. Yelda Erbıyık ile, Filiz S.’nin damar yolunu açan ve kendisine anestezi ilacı veren reklamcı Pınar Kolukısa tutuklu bulunuyor. Serkan Ç.’nin yanı sıra iş yerini Dr. Aydıner’e kiralayan Dr. Cemil L. A. ile eşinin şüpheli sıfatı ile ifadeleri alındı.

DNA İNCELEMESİ İSTENDİ

Soruşturmayı yürüten savcılık, cenin üzerinde DNA incelemesi için Adli Tıp Kurumu’na yazı yazarak rapor hazırlanmasını istedi. Konuya yakın, bir kaynak “Şüpheliler daha önce kasten yaralama ve çocuk düşürtme’ ile suçlanıyordu. Ancak, Filiz S.’nin ölümü ile birlikte suç vasfı da değişmiş oldu” dedi.