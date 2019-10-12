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12.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT

Bin bir surat Gandhi

ABD’nin New York kentindeki Aicon Contemporary Müzesi’nde “Oyuncak Gandhi” isimli bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Bin bir surat Gandhi

Sergide ziyaretçiler Gandhi’nin pek çok farklı figür ile temsil edilen heykelleriyle karşılaşıyor. Gandhi bir köşede Superman’in kıyafetleriyle, başka bir köşede çağrı merkezinde çalışırken diğer bir köşede ise tıpkı otomobillerin önüne yerleştirilen başı sallanan oyuncak heykellerle temsil ediliyor.

Bin bir surat Gandhi



Sergi, Gandhi’nin 150’nci doğum yılı vesilesiyle açıldı. Hintli sanatçıları destekleme amacı taşıyan sergi, sanatçıların kendi ülkesinin fikir önderlerini nasıl gördüklerini satirik bir biçimde yansıtıyor.

Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittilerZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.
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