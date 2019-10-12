Bin bir surat Gandhi

Sergide ziyaretçiler Gandhi’nin pek çok farklı figür ile temsil edilen heykelleriyle karşılaşıyor. Gandhi bir köşede Superman’in kıyafetleriyle, başka bir köşede çağrı merkezinde çalışırken diğer bir köşede ise tıpkı otomobillerin önüne yerleştirilen başı sallanan oyuncak heykellerle temsil ediliyor.









Sergi, Gandhi’nin 150’nci doğum yılı vesilesiyle açıldı. Hintli sanatçıları destekleme amacı taşıyan sergi, sanatçıların kendi ülkesinin fikir önderlerini nasıl gördüklerini satirik bir biçimde yansıtıyor.



