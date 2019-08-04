Bin çocuğun yüzü bayramda gülsün

Köy çocuklarının daha iyi şartlarda okula gidebilmesi için gönüllülük esasıyla kurulan “Köy Okullarına Yardım Projesi”yle beş yılda 100 bin çocuğa ulaşıldı. Köy okullarındaki ihtiyaçları karşılamak için gönüllüleri harekete geçiren proje, bu kez Kurban Bayramı öncesinde çocukların yüzlerini güldürmeyi amaçlıyor. Türkiye’nin dört bir köşesindeki köylerde yaşayan çocuklar için harekete geçtiklerini anlatan projenin kurucusu Cafer Canşi, “Amacımız çocukların bayramda gülümsemeleri. Ailelerin büyük bir kısmı maddi olarak çocuklara yetemiyor. Çocukların çoğunun babası inşaatlarda çalışıyor, işsiz ya da hayatlarını kaybetmiş. Biz gönüllülerle bu çocuklarımızı bir araya getirerek iki tarafın da mutlu olmasını amaçlıyoruz” dedi.

Para göndermeyin

Kampanyada para kabul edilmediğinin altını çizen Canşi sözlerini şöyle tamamladı: “Para gönderilmesini kesinlikle istemiyoruz ve kabul etmiyoruz. Biz çocuklarımızın neye ihtiyacı varsa bunu duyuruyoruz. Yardımseverler bu listelerden çocuklarımız için alışveriş yapıp bunları kargo ile gönderiyorlar. O hediyeleri aldıklarında çocuklarımız inanılmaz mutlu oluyorlar. Bu bayramda da tek amacımız çocuklarımızın mutlu olması.”

Tüm bilgiler sosyal medyada

Siz de bu bayramda bir çocuğun yüzünde gülümseme yaratmak istiyorsanız çocuklarla ilgili bilgilere ‘köyokullarıyardımprojesi’ isimli sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Çocukların isimleri, neye ihtiyaçları oldukları gibi detaylar bu hesapta yer alıyor.