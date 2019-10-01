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01.10.2019 - 17:14 | | İHA

Bin dönümlük arazide yangın!

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yaklaşık bin dönümlük tarım arazisinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bin dönümlük arazide yangın!

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Sofularçiftliği köyündeki Erikli mevkisinde anız yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın bin dönümlük tarım arazisini kapladı. İhbar üzerine olay yerine giden Sulakyurt Belediyesi itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yangını söndürdü.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

 

 

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