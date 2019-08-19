MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBingöl'de çobana ayı saldırdı!
19.08.2019 - 17:54| AA

Bingöl'de çobana ayı saldırdı!

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde ayının saldırısına uğrayan çoban yaralandı.

Bingöl'de çobana ayı saldırdı!

Alınan bilgiye göre, Çukurtepe köyü Herdo Deresi mevkisinde hayvan otlatan Afganistan uyruklu çoban Zıya Ubeydullah (28), ayının saldırısına uğradı. Bir süre ayı ile boğuşan Ubeydullah, daha sonra kaçmayı başardı.

Yaralanan Ubeydullah, Bingöl-Erzurum kara yolunda bir otomobile binerek Karlıova Devlet Hastanesine geldi.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine  sevk edilen Ubeydullah, tedavi altına alındı.

Bir tepede ayının aniden kendisine saldırdığını söyleyen Ubeydullah,  "Su içmeye gitmiştim aniden karşıma çıkan ayı, bana saldırdı. Bacağımdan yaralandım ve o esnada kaçmayı başardım. Bacağımdan kan akıyordu. Kara yolunda  bir araç beni alarak hastaneye getirdi." dedi.

 

 

 

 

 

 

Mahalleli endişe içinde! İçimiz yanıyor, kahroluyoruzİzmir'in Karabağlar ilçesinde dün başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan yangın, Beyler Mahallesi'ne yaklaştı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bingöl'de çobana ayı saldırdı!

Bingöl'de çobana ayı saldırdı!

Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Ahmet Haluk Dursun kimdir? Kaç yaşındaydı? Nerelidir?

Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Ahmet Haluk Dursun kimdir? Kaç yaşındaydı? Nerelidir?

Matkabın ucu elektrik teline denk gelince ölümden döndü!

Matkabın ucu elektrik teline denk gelince ölümden döndü!

3 araç birbirine girdi!

3 araç birbirine girdi!

Sıradaki Haber