Bingöl'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü ve otomobil, Bingöl-Erzurum kara yolunun Masala bölgesinde çarpıştı.

Kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.