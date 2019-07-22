22.07.2019 - 19:12| AA
Bingöl'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü ve otomobil, Bingöl-Erzurum kara yolunun Masala bölgesinde çarpıştı.
Kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.