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HaberlerGündemBingöl'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
22.07.2019 - 19:12| AA

Bingöl'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Bingöl'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü ve otomobil, Bingöl-Erzurum kara yolunun Masala bölgesinde çarpıştı.

Kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Bingölde feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bingölde feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.
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