MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriBingöl'de PKK'ya ait 450 kilo 'amonyum nitrat' ele geçirildi
27.11.2019 - 20:10 | | DHA

Bingöl'de PKK'ya ait 450 kilo 'amonyum nitrat' ele geçirildi

Bingöl'de, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

Bingöl'de PKK'ya ait 450 kilo 'amonyum nitrat' ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karlıova ilçesine bağlı kızılağaç köyündeki Karacehennem Ormanları bölgesinde terör örgütü PKKya operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada EYP yapımında kullanılan 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

Ele geçirilen amonyum nitrat operasyon bölgesinde imha edildi.

    Bingöl'de PKK'ya ait 450 kilo 'amonyum nitrat' ele geçirildiBingöl'de, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Muharrem İnce'den yeni açıklama: Rahmi Turan aradı...

    Muharrem İnce'den yeni açıklama: Rahmi Turan aradı...

    Bingöl'de PKK'ya ait 450 kilo 'amonyum nitrat' ele geçirildi

    Bingöl'de PKK'ya ait 450 kilo 'amonyum nitrat' ele geçirildi 

    Otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var

    Otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var

    Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında? Mehmet Yalçınkaya neden elini gizliyor?

    Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında? Mehmet Yalçınkaya neden elini gizliyor?

    Sıradaki Haber