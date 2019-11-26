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26.11.2019 - 11:34 | | DHA

Bingöl'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçti

Bingöl'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bingöl'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçti

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Aşağıköy kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik dün operasyon düzenlendi. Jandarma komando birliklerinin de katıldığı operasyonda, teröristlere ait toprağa gömülü çeşitli yaşam malzemeleri ele geçildi.

Malzemeler, operasyon bölgesinde imha edildi.

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