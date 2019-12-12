Son dakika: Binlerce veli ve öğrenci haber bekliyor... Gözler yarına çevrildi!

Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı'nın bugün gündeme getirdiği gelişmelerle ilgili yazısı şöyle:

2001’de eğitimci Fethi Şimşek tarafından kurulan, 2011’de Türkven’e bir kısmı satılan ve 2016’da bir gece yarısı Metal Yapı’nın sahibi Ömer Saçaklıoğlu’na 330 milyon dolara devri yapılan Doğa Koleji, bir yıl sonra işlerin yolunda gitmediğine dair ilk sinyali verdi.

Geçen nisan ayından itibaren ekonomik sıkıntı içine giren okul, ekim ayından bu yana öğretmenlerin maaşlarını ödeyemedi.

İLK SİNYALLER NİSAN-MAYISTA

Doğa Okulları’nın zora girmesine Ömer Saçaklıoğlu’nun inşaatçı olması neden olarak gösteriliyor. İstanbul Tower Levent adlı kulenin satışı zora girince sahibi Saçaklıoğlu’nun finansal akışının kesildiği, bankalardan istediği krediyi alamadığı iddia ediliyor. Kolejde maaşlar aksarken Bursa’da iki okul kapandı, İzmir’de planlanan okul açılamadı. Erken kayıtta alınan paralarla eylül ayı geçiştirildi, sıkıntı ekimde iyice ayyuka çıktı.

129 KAMPUS, 70 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ

Saçaklıoğlu’nun kurumu aldığında Denizbank ile iki yıllık bir kredi anlaşması yaptığı, Denizbank’ın marka için 600 milyon lira kredi verdiği konuşuluyor. Doğa, 50’si franchise 129 kampus, 13 bin 500 çalışan ve 70 bine yakın öğrenci ile Türkiye’nin en büyük eğitim zinciri. 129 kampustaki 46 bin öğrenci merkeze bağlı, 24 bini ise franchise okullarda eğitim görüyor.

YARIN HEM SATIŞ HEM MAAŞ İDDİASI

Şu anda Bilgi Üniversitesi’ni sessiz sedasız alan Can Holding ile görüşmelerin sürdüğü, gizlilik anlaşması nedeniyle açıklama yapılmadığı söyleniyor. Can Holding’in bunun için bir kamu bankasından kredi onayı aldığı da belirtiliyor. İmza atılır atılmaz yarın öğretmen maaşlarının ödeneceği iddia ediliyor.

Doğa Okulları’nın sahibi Ömer Saçaklıoğlu kısa bir süre önce de Süzer grubu ile masaya oturdu. Borçlanma ile ilgili sorunlar nedeniyle sıkıntı çıktı. Kurumun özellikle SGK ve vergi borçları çok yüklü çıkınca Süzer Grubu masadan çekildi. Vergi borçları için kurumun bazı binalarına el kondu.

1.3 MİLYAR LİRALIK BORÇ

Doğa’yı satın alacak kurumun en az 1.3 milyar liralık borcu cebinden çıkarması gerektiği konuşuluyor. Bu rakamın içinde elektrik, doğalgaz, yemek, kira gibi borçları yer alıyor. Anlaşma imzalanırsa maaşlar ödenecek, kurum çalışanları ve veliler bir nefes alacak. Kurumun bu zorlu sürecinde öğretmenlerin büyük kısmı ekim ayından itibaren maaşlarını alamadı. Bazı şubelerde hazirandan itibaren ödemeler yapılmadı. Ancak buna rağmen öğretmenler, ne öğrencilere ne de velilere bu sıkıntılı durumu yansıttı.

VELİLER EYLEM YAPTI

Maaşları ödenmeyince 4 Aralık’ta birçok kampusta öğretmenler ders bırakma eylemi yaptı, daha sonra veliler harekete geçti. Topkapı ve Ankara’da okul önünde eylem yapan veliler, daha sonra genel müdürlük binasının olduğu Ataşehir kampusuna gitti. 9 Aralık’ta da öğrenciler İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde öğretmenlerine destek eylemi yaptı.

DOĞA KOLEJİ: GECİKEN ÖDEMELER YAPILACAK

DOĞA Koleji’nden yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin, velilerimizin ve çalışanlarımızın göstermiş olduğu destek, anlayış ve dayanışmaya teşekkür ediyoruz. Alıcı kurumla görüşmeler devam ediyor. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzattı. Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır. Okullarımızdaki eğitim kesintisiz olarak devam ediyor” denildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI: İNCELEME BAŞLATILDI

MİLLİ Eğitim Bakanlığı da Doğa Koleji ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek şu bilgileri verdi: “Bakanlığımıza ulaşan başvurular hakkında gerekli inceleme/soruşturma hemen başlatıldı. Özel okullarda görev yapan bir personelin ücretinin tam ve zamanında ödenmemesi veya sigorta primlerinin yatırılmaması gibi hususlar hakkında işverene uygulanacak idari yaptırımlar, ilgili kanunlarda açık. Personelin karşılanmayan özlük haklarını dava yoluyla okulun kurucusundan talep hakları da bulunuyor. Bir özel öğretim kurumuna devam ederken ayrılan öğrencilere daha önce ödenen ücretlerinin ne şekilde iade edileceğine ilişkin yönetmelik maddesi bulunuyor. Bakanlığımız, kurumda yaşanan finansal sorunu kanun ve yönetmelikler dahilinde çözmek için her türlü tedbiri alıyor. Olası bir durumda öğrencilerimizin resmi veya özel okullara nakilleri için tüm planlamalar yapıldı.”